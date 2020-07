De laatste go-cartmaker ter wereld komt uit Knokke: “Eigenlijk zouden we minder goed gerief moeten produceren”

Niets zo Belgisch als aan zee rondrijden in een billenkar. Maar de makers ervan zijn met uitsterven bedreigd. ­Er ­bestaat nog maar één producent: T&T Quality Go-Carts in Knokke. Die is niet alleen de laatste van ons land, maar zelfs van de wereld. “We hebben eigenlijk onszelf ­uitgeroeid. Gocarts zijn zó stevig, dat ze maar om de ­twintig à dertig jaar aan vervanging toe zijn.”