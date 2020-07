Dansen op trouwfeest mag, als het maar in bubbels is

Opluchting bij veel koppels die deze zomer zullen trouwen: er mag opnieuw gedanst worden. Uiteraard mét inachtneming van veiligheidsregels: slowen mag enkel in je bubbel, en om 1 uur ’s nachts gaat de stekker er onverbiddelijk uit.

Er bestond verwarring over. Volop dansen of in polonaise door de zaal trekken was niet de bedoeling. Maar nu is het klaar en duidelijk: dansfeesten mogen opnieuw, vanaf nu. Dat staat in de FAQ op info-coronavirus.be en is bevestigd door het Crisiscentrum. Goed nieuws, dat net op tijd komt voor wie dit weekend trouwt, zegt Cynthia De Clercq van de federatie van huwelijksleveranciers HL België. “Het dansfeest is traditie. Omdat het tot nu niet mocht, stelden veel koppels hun trouwdag uit. Nu het wel weer kan, kunnen ook dj’s eindelijk opnieuw aan de slag.”

Dansen in bubbels

Zo schetst de sector hoe een veilige dansvloer en kan uitzien, al is die bubbel intussen uitgebreid naar vijftien in plaats van tien personen Foto: HL

Al zijn er wel wat regels voor dat dansfeest. “De algemene regel is dat je mag dansen, maar met afstand”, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum. “Elkaar vastpakken – voor bijvoorbeeld een slow – mag enkel in je eigen bubbel (van vijftien personen, nvdr.) of onder leden van hetzelfde gezin.”

De vraag is hoe zo’n veilige dansvloer er dan uitziet. “Je kan de dansvloer verdelen in zones voor vijftien gasten”, zegt De Clercq. “Om dat in alle veiligheid te laten verlopen, raden we aan om die zones af te bakenen met paaltjes en een koord, en daartussen 1,5 meter lege vlakte. Het is aan de weddingplanners en koppels om dat mooi aan te kleden, eventueel met planten ertussen.”

De huwelijkssector gelooft dat gasten zich daaraan zullen houden. “Iedereen moet sowieso verantwoordelijkheidszin meebrengen naar het feest. Maar we zijn al enkele maanden ver sinds corona begon, dus ik denk dat iedereen uit zichzelf wel voorzichtig is.”

LEES OOK. “Zo goed als alle trouwfeesten in de zomermaanden geannuleerd”

Tot 1 uur

Een alternatief voor de veilige dansvloer. De bubbel is intussen uitgebreid van tien naar vijftien personen Foto: HL

Alleen mag dat dansfeest in bubbels deze zomer wel nog steeds maar tot 1 uur ’s nachts duren. “Als alternatief starten veel koppels hun feest daarom vroeger”, zegt De Clercq. Ze beseft dat de versoepeling niet voor iedereen een goed alternatief is. “Maar ik heb ook al koppels gehoord die wél blij zijn hiermee. Zij die per se hun feest nog deze zomer willen laten doorgaan omdat bijvoorbeeld een familielid ziek is of omwille van hun kinderwens, nemen wel genoegen met dat feest in bubbels. We hadden niets, nu hebben we tenminste iéts.”