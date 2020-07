Mama die kinderen doodde staat onder extra toezicht in de gevangenis van Brugge

Julie L. zit in de gevangenis van Brugge. Dinsdag worden haar dochtertjes Sérès, hier op de foto, en Orphée gecremeerd Foto: rr

Orphée (2) en Cérès (7), de twee meisjes die afgelopen dinsdag door hun mama werden gedood in Erquelinnes, worden dinsdag gecremeerd. Mama Julie L. (37) wordt in de gevangenis van Brugge extra in de gaten gehouden. Omdat gevreesd wordt dat ze een nieuwe poging zal ondernemen om uit het leven te stappen, wordt ze elk kwartier gecontroleerd.

Leerkracht Julie L. (37) wordt aangeklaagd voor tweevoudige moord op haar dochtertjes en moordpoging op haar oudste zoontje Thibald (9). Nadat ze haar 22 maanden oude dochtertje had verdronken in bad, ging ze de twee andere kinderen met een mes te lijf. Cérès overleefde het niet, Thibald ligt nog altijd in het ziekenhuis. Zijn toestand wordt nog altijd ernstig genoemd.

Nadien probeerde ze zelf uit het leven te stappen, maar werd gered. De vrouw zegt dat ze haar “kleine meisje” te fel miste. Ze moest een abortus laten uitvoeren omdat onderzoek had uitgewezen dat haar ongeboren kind het syndroom van Down had en bovendien werd een ernstige hartafwijking vastgesteld. Ze heeft dat verlies nooit kunnen verwerken. De lockdown versterkte het gevoel van eenzaamheid nog eens extra. Dinsdag sloegen de stoppen door. Met de gekende gevolgen.

De vrouw zit nu in de gevangenis van Brugge waar ze een lang gesprek had. Dat moet iedere nieuwe gedetineerde doen. Ze heeft nog medische zorgen nodig, maar heeft de ziekenboeg toch ingeruild voor een gewone cel. Wel op een speciale afdeling met extra toezicht. Omdat gevreesd wordt dat ze een nieuwe poging zal ondernemen om uit het leven te stappen, wordt ze om het kwartier gecontroleerd.

Ze heeft voorlopig ook geen contact met andere vrouwelijke gedetineerden.

Maandag verschijnt ze voor de raadkamer in Charleroi die haar aanhouding zal moeten verlengen.

Een dag later, dinsdag, wordt afscheid genomen van haar dochtertjes. Dat gebeurt bij begrafenisondernemer Adam-Hospital in Beaumont. Daarna worden de meisjes gecremeerd in het crematorium van Gilly.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be