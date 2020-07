1B-nieuwkomer Deinze strikt doelman William Dutoit: “Geen stap terug”

KMSK Deinze, dat zich verzekerde van promotie naar 1B, heeft doelman William Dutoit transfervrij overgenomen van KV Oostende. De 31-jarige Fransman ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor een extra jaar.

“Ik zie dit zeker niet als een stap terug, integendeel. Het project van KMSK Deinze en de ambitieuze voorzitter trekt me geweldig aan”, verklaart Dutoit. “Ik wil hier meegroeien met deze club en de droom van 1A mee helpen verwezenlijken. Die uitdaging spreekt me geweldig aan.”

De voorbije drie en een half jaar speelde Dutoit voor KV Oostende, dat hem in januari 2017 overnam van STVV. Voorheen trad hij in de tweede klasse aan bij Boussu Dour en in eigen land bij Belfort en Vesoul.