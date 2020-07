Hebben we Congo echt leeggezogen? “Ontelbare Belgische bedrijven hebben fors geld verdiend aan dat land”

Als ons land zijn echte schuld aan Congo zou afbetalen, is België failliet. Dat zei professor Jan Wouters (KU Leuven) eerder deze week in onze krant. Pure exploitatie, zo noemt hij de koloniale periode. Hoeveel geld de Belgische bedrijven verdiend hebben met hun activiteiten in Congo, is haast onmogelijk te becijferen. Maar sommige families achter die bedrijven behoren nog steeds tot de rijkste van het land.