Vechtscheiding tussen Barara Sarafian en partner kent geen vervolg: rechters hechten weinig geloof aan klachten van actrice

Gent - Er komt geen strafproces over de intussen breed uitgesmeerde vechtscheiding tussen Barbara Sarafian (52) en haar ex-man, Yves De Moor (49). Drie rechters hechten weinig geloof aan de resem klachten die de actrice destijds tegen hem indiende.

Mei 2015. Tijdens de Ensors, de uitreiking van de jaarlijkse filmprijzen in Oostende, wordt actrice Barbara Sarafian op het podium verrast door een huwelijksaanzoek van de Gentse ondernemer Yves De Moor. De twee zijn dolverliefd en trouwen wat later. Een jaar later rollen ze echter al vechtend over de straatstenen.

Wat volgt is een pijnlijke vechtscheiding met een hoop incidenten en klachten bij de politie. Sarafian beschuldigt haar ex van diefstal, onder andere van een schilderij, van belaging, van opzettelijke slagen en verwondingen, eerroof en vernielingen. De Moor countert en zegt dat Sarafian hem in beschonken toestand probeerde te wurgen en dat hij haar uit wettige zelfverdediging met de vlakke hand eenmaal van antwoord diende. Er komt ook een contactverbod, en enkele keren moet de politie tussenkomen.

De twee trouwden in april 2016. Foto: yves de moor

Sarafian vangt bot

Ondernemer De Moor, uitbater van koffiezaken in Gent, hield aan de hele heisa, gretig uitgesmeerd in de boekskes, naar eigen zeggen een depressie over. “Met haar trouwen was de grootste fout uit mijn leven”, zei hij. Sarafian wou echter naar de strafrechter en kwam aandraven met een reeks e-mails, chatgesprekken en anonieme getuigen die haar versie van de feiten moesten staven. De Gentse raadkamer zag echter te weinig onpartijdige aanwijzingen van schuld of zag met name de feiten van vermeende diefstal verjaard.

Sarafian ging in beroep maar vangt nu ook bot voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. Er komt geen rechtszaak en Sarafian moet opdraaien voor de gerechtskosten, ongeveer 1.500 euro.