Strijdbijl rond erfenis Johnny Hallyday begraven: “Eindelijk kunnen we in vrede beginnen rouwen om zijn dood”

“We hebben een overeenkomst. Eindelijk kunnen we in vrede beginnen te rouwen om de dood van Johnny Hallyday.” Dat bericht stuurde weduwe Laeticia (45) vrijdagnamiddag de wereld in. Meer dan tweeëneenhalf jaar na het overlijden van de rocker heeft ze een overeenkomst met zijn dochter Laura (37) over de erfenis. Terwijl Johnny zijn dochter en zoon eigenlijk had onterfd.