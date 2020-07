Gerecht zet prins Andrew onder druk na arrestatie Ghislaine Maxwell

De Britse prins Andrew wordt uitgenodigd door het Amerikaanse gerecht voor ‘een gesprek’. Dat volgt op de arrestatie van Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van Jeffrey Epstein

‘We zouden het op prijs stellen mocht prins Andrew met ons ­komen praten.’ Dat meldde ­Audrey Strauss, de openbaar aanklager voor het zuidelijke district van New York op een persconferentie na de arrestatie van Ghislaine Maxwell. De ex-vriendin en jarenlange vertrouwelinge van de van seksueel misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein wordt verdacht van handel in minderjarigen. Epstein benam zichzelf vorig jaar het leven in zijn cel.

Volgens de aanklacht sloot Maxwell vriendschap met minderjarige slachtoffers, waarna ze hen verleidde tot seksuele handelingen met Epstein. Die was jarenlang bevriend met de Britse prins Andrew. Een van hun slachtoffers, Virginia Giuffre, beweert dat ook de prins medeplichtig is aan sekshandel.

Foto: ISOPIX

Zeventien jaar

In juni maakte het gerecht in Manhattan nog bekend dat prins Andrew niet wilde ingaan op uitnodigingen van de Amerikaanse autoriteiten om in de zaak verklaringen af te leggen. Andrews advocaten zeggen nu dat de prins ‘verbijsterd’ is en dat het Amerikaanse ministerie van Justitie dit jaar drie keer zijn hulp heeft afgewezen. De Britse premier Boris Johnson verklaarde dat de Amerikaanse autoriteiten de Britse regering niet officieel om toestemming hebben gevraagd om met prins Andrew te spreken over zijn contacten met Epstein.

De prins ligt al lange tijd onder vuur vanwege zijn langdurige vriendschap met Epstein. Andrew verbleef meermaals op diens landgoederen in de Verenigde Staten en op de Caraïben. Virginia ­Giuffre beweert dat ze op 17-jarige leeftijd gedwongen werd om seks met de prins te hebben in het huis van Maxwell in Londen. De prins heeft die beweringen altijd ontkend.

‘Huishoudpersoneel’

Eind vorig jaar stond prins ­Andrew de BBC uitzonderlijk een interview van drie kwartier toe in Buckingham Palace. Daarin biechtte hij op dat hij zijn contacten met ­Epstein na diens veroordeling tot zedendelinquent in 2008 had moeten ­beëindigen. Voorts verklaarde hij dat hij ‘de jonge vrouwen, die hij in de villa’s van de Amerikaanse investeerder waarnam, had aangezien voor huishoudpersoneel’.

Het lukte de zoon van koningin Elizabeth niet zijn reputatie te herstellen. Enkele dagen na het omstreden interview legde hij zijn publieke taken voor onbepaalde tijd neer. Een benoeming tot admiraal bij de marine ging niet door.