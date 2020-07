Er is weinig reden om trots te zijn en nog minder om te feesten: Independence Day in VS was nog nooit zo somber als nu

4th of July, Independence Day, is in de VS normaal een dag van een explosie aan nationale trots. Grote straatfeesten, parades, overal stars and stripes, massaal vuurwerk, volgepakte stranden en parken en al even traditioneel zelfs een recordpoging hotdogs eten die 2 miljoen tv-kijkers lokt. Dit jaar zijn de meeste festiviteiten geschrapt. Er is zaterdag ook weinig reden om te feesten. En dat heeft niet alleen met Corona te maken. De nationale trots staat op het allerlaagste peil ooit en wordt overschaduwd door woede, onzekerheid en angst.