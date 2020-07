Zelfs Delvaux online in de uitverkoop

Een aangename verrassing voor de meer dan vier miljoen gebruikers van onlineverkoopplatform Veepee: naast Haribo- en Croky-promoties stonden plots ook de handtassen van modehuis Delvaux in de uitverkoop. Delvauxproducten waren lang onvindbaar op het internet, nu moet zelfs de stockverkoop online gebeuren.

Delvauxproducten waren tot nu alleen in hun exclusieve winkels te koop. Door corona verandere eer een ander:een eigen webshop, een partnerschap in China en nu ook een een voor de exclusieve verkopen die normaal halfjaarlijks in het atelier plaatsvinden. Het onlineplatform Veepee, vroeger Vente-Exclusive, mag nu één week een heel assortiment Delvaux-producten ‘goedkoop’ aanbieden.

”Gewone kledingzaken wenden zich al jaren tot online-outlets voor hun stockverkoop”, zegt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick). “Maar voor het luxesegment is dit toch nieuw. Zij werken normaal met die fysieke fabrieksverkoop, waarbij het over de koppen lopen is om je slag te kunnen slaan. Dit is een pak toegankelijker.”

Volgens professor Van Ossel is een onlinestockverkoop niet zonder risico. “Iedereen kan nu zien aan welke prijs jij je producten verkoopt. Bij een fysieke outlet zien alleen de mensen die aanschuiven hoe ver de promo’s gaan. Met deze zichtbaarheid kan je een deel van je luxe-imago verliezen.”

Delvaux zegt blij te zijn gebruik te kunnen maken van de online expertise van Veepee. Voor imagoschade vrezen zij niet. “Vandaag de dag denk ik niet dat je luxe-imago het belangrijkste is. De gezondheid van onze klanten en medewerkers is onze prioriteit”, zegt persverantwoordelijke Michael Van de Wynckel.