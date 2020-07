Nederlandse voetbalbond start commissie tegen racisme: hoe zit dat bij ons?

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) presenteerde vrijdag met trots commissie Mijnals. Oranje-icoon Ruud Gullit en tv-persoonlijkheid Humberto Tan zijn de voortrekkers van de commissie die zich zal inzetten tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Bij de KBVB komt zo’n aparte commissie er (nog) niet: een interne werkgroep waakt over de diversiteit.

De commissie Mijnals – vernoemd naar de eerste voetballer van Surinaamse origine in het Nederlandse elftal – hoopt door haar vierjaarlijkse samenkomsten direct impact te genereren en de vonk te laten overslaan naar de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Ook bij de Belgische voetbalbond lopen talrijke initiatieven om het voetbal te laten evolueren tot een completere afspiegeling van de maatschappij. “Niet in de vorm van een aparte commissie, wel een interne werkgroep die sinds 2018 bestaat”, legt Hedeli Sassi van de afdeling CSR binnen de KBVB uit.

“We nodigen op regelmatige basis externe partijen uit om mee samen te werken. Zo zit Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, steevast bij ons aan tafel. Laatst werkten we ook samen met de VUB en Robin Cnops voor een bevraging over discriminatie bij scheidsrechters. Het eerste deel van dat onderzoek bij 1162 scheidsrechters werd al gepubliceerd, het tweede deel volgt nog.”

“Nu loopt er binnen de werkgroep een onderzoek naar racisme in het jeugdvoetbal. We linken wetenschap aan de praktijk linken om zo tot gerichte acties te komen. Cijfers zijn belangrijk: het geeft ons de mogelijk om concrete doelstellingen op te leggen.”

De racistische verwensingen aan het adres van Romelu Lukaku waren een signaal voor de KBVB Foto: EPA-EFE

Lukaku als schoolvoorbeeld

De rechtstreekse aanleiding om de commissie Mijnals bij onze noorderburen in het leven te roepen was een incident in november 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Ahmad Mendes Moreira werd het mikpunt van racisme, waarna de scheidsrechter zich genoodzaakt zag om het duel stil te leggen.

“Ook onze werkgroep werd begin dit seizoen opgeschrikt door de discriminerende verwensingen aan het hoofd van Romelu Lukaku”, gaat Sassi verder. “Op dat moment speelde CEO Peter Bossaert heel kort op de bal. Racisme is absoluut een van zijn stokpaardjes. We waren op dat moment net bezig met de voorbereidingen voor een hackathon (een evenement waarin teams van deelnemers binnen een korte tijd casussen proberen oplossen, nvdr.). Snel werd de klik gemaakt om jongeren hiervoor aan te spreken. Hoe zouden zij het incident met Lukaku aanpakken? Al snel engageerden ruim 50 jongeren zich, die niet per se een achtergrond in het voetbal hebben. In januari groeide hieruit de jeugdraad van de KBVB. De stemmen van deze jongeren zijn een belangrijk klankbord voor ons om de vinger aan de pols te houden.”

Campagnes als Football for All en Playgreen zijn zonder meer puike initiatieven, maar de ambitie van het team van Sassi reikt verder. “Walk the talk: we moeten ook als organisatie vervellen tot een divers orgaan. We moeten af van het idee dat de KBVB een ‘witte’ organisatie is die vanuit de toren opereert. Een geloofwaardig inclusief beleid op alle vlak: dat is waaraan we werken.”