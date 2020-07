Zó stel je nieuw truitjes en logo voor: IJsland krijgt iedereen in ‘vechtmodus’ met video die al meer dan miljoen keer bekeken werd

Het nationale voetbalelftal van IJsland ontpopte zich de voorbije jaren tot een stugge tegenstander. Zo haalde het op het EK in 2016 de kwartfinales en gingen het de wereld rond toen de spelers een typische klapbeweging maakten samen met hun supporters. Vier jaar later heeft de lokale bond gekozen voor een nieuw logo en nieuwe truitjes. Die werden voorgesteld in een video gemaakt door doelman Hannes Halldórsson. De video werd intussen al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken en heeft wel wat weg van de hitserie ‘Game of Thrones’.