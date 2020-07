Nicolas Frutos voelt zich onder de vleugels van Kompany meer dan ooit thuis: “Op Anderlecht wordt nu echt over voetbal gepraat”

Vier maanden lang gaven de sportieve staf en spelers van Anderlecht geen interviews. Safety first in tijden van corona. Maar het nieuwe seizoen herbegint en RCSA haalde een oude bekende binnen. Nicolas Frutos (39) is sinds drie weken assistent van Frank Vercauteren en Vincent Kompany en is ondertussen ingewerkt. Nu mag de Argentijn – weliswaar met mondmasker op – vertellen over zijn nieuwe leven. “Op mijn eerste werkdag leende ik de grijze Renault van mijn schoonpa om naar hier te rijden.”

Jürgen Geril