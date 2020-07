Nederland gaat geslacht niet meer op identiteitskaart vermelden

In Nederland zullen identiteitskaarten vanaf 2024 of 2025 niet langer vermelden of de houder man of vrouw is. De regering wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen.

De geslachtsaanduiding wordt pas over een jaar of vier geschrapt, omdat de vervaardiging van identiteitskaarten dan sowieso zou worden herzien. De kosten en gevolgen van de verandering zijn daardoor “beperkt”, schrijft bevoegd minister voor Emancipatie Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De wet en de instructies voor de politie moeten worden aangepast.

Belangenorganisaties COC Nederland (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen), NNID (seksediversiteit) en TNN (transgenders) hebben hier lang voor gepleit. Ze zijn dan ook gelukkig met de plannen en noemen het “geweldig nieuws voor mensen die dag in, dag uit problemen ondervinden van die categorie geslacht op hun identiteitsbewijs”. Het schrappen biedt volgens de organisaties een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.

Internationale paspoorten behouden voorlopig wel een geslachtsaanduiding. Het kabinet wil afwachten of andere landen van de sekseregistratie af willen. Duitsland heeft al langer een identiteitskaart zonder de aanduiding ‘man’ of ‘vrouw’.