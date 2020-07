Vrouwenvoetbal maar om de veertien dagen live op tv

Het Belgische vrouwenvoetbal staat voor een historisch seizoen. Voor het eerst komen wedstrijden van de hoogste afdeling, de Super League, live op de Belgische tv. Al zijn er wel groeipijnen. In overleg met de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports werd afgeweken van het oorspronkelijke plan om elke week een wedstrijd live uit te zenden. Door de soms nog gebrekkige infrastructuur of spelniveau zou er maar één match om de veertien dagen op tv komen.

Eén wedstrijd per week live en de andere vier wedstrijden van de Super League in een samenvattingsprogramma. Zo was het voorzien in de aanbesteding van het nieuwe tv-contract. De voetbalbond heeft grote plannen met het vrouwenvoetbal en wilde behalve de wedstrijden van de Red Flames – live op Q2 – ook de matchen van de Belgische clubs live kunnen uitzenden. De Super League werd onlangs uitgebreid naar tien ploegen, met Zulte Waregem, Charleroi, Eendracht Aalst en White Star Woluwe als nieuwkomers.

Eleven Sports haalde voor 103 miljoen euro per jaar, en dat voor vijf jaar lang, het nieuwe tv-contract binnen. Inclusief de wedstrijden van het vrouwenvoetbal, dus. Alleen werd in overleg met de KBVB en de vrouwenteams beslist om af te wijken van de verplichting om elke week een wedstrijd live te brengen. Zowel bij enkele clubs als bij Eleven leeft de vrees voor antireclame indien er sprake zou zijn van een te groot niveauverschil tussen de ploegen of een gebrekkige infrastructuur. Vooral het gebrek aan lichtsterkte op vrijdagavondmatchen kan een probleem zijn.

In het sportaanbod van Eleven, dat volgende week wordt voorgesteld, zou er sprake zijn van één rechtstreekse uitzending om de veertien dagen. De andere wedstrijden komen aan bod in een samenvattingsprogramma en in een vrouwenvoetbalmagazine op maandagavond.

Nieuwe sponsors

De voetbalbond hoopt dat het live aanbod later kan worden uitgebreid om sterker te staan in onderhandelingen met mogelijke sponsors. De Red Flames, de nationale ploeg, kreeg met een sponsorcontract van BMW een nieuwe financiële injectie. Eerder trok de bond Connections aan als exclusieve sponsor voor het vrouwenvoetbal. De voetbalbond hoopt tegen 2024 80.000 meisjes aan het voetballen te krijgen. Op dit moment zijn 40.000 speelsters aangesloten bij de bond.