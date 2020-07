Vader en twee tienerzonen zwaargewond na ongeval tijdens fietstocht in Spanje

Drie Belgen - een vader en zijn twee tienerzonen van 15 en 16 jaar - zijn zwaargewond geraakt na een ongeval in Spanje. Op een weg nabij Alicante liep het mis: een auto reed het drietal aan. Eén van de slachtoffers werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 8u30, meldt de lokale krant Informacion. De drie gezinsleden reden op de CV-840, een weg die de gemeentes La Romana en Alguena met elkaar verbindt. Toen een wagen er twee trucks wou inhalen, raakte het voertuig ook de fietsers.

Meteen werden de grote middelen ingezet: een traumahelikopter bracht de 16-jarige jongen - die verschillende breuken opliep - naar het ziekenhuis in Alicante. De vader en zijn vijftienjarige zoon liggen in het UZ in Elda.