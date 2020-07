Vlaamse Ombudsdienst schetst schrijnende toestanden in woon-zorgcentra: “Deze verhalen moesten verteld worden”

Een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst schetst schrijnende toestanden in woon-zorgcentra tijdens de coronacrisis. 45 anonieme getuigen vertellen hoe bewoners tijdens hun doodstrijd tevergeefs om hun familie riepen, hoe een stervende bewoner al op een lijkzak lag – “zodat die snel toegeritst kon worden zonder verdere besmetting te riskeren” – en dat personeel met “fluttige” beschermingskledij moest werken. “Zelfs de groendienst had beter materiaal.”

