Spaans gemeenteraadslid doucht tijdens videovergadering, maar vergeet één klein detail

Een raadslid van de Spaanse gemeente Torrelavega heeft z’n ontslag aangeboden nadat tijdens een virtuele vergadering beelden te zien waren van hoe de man aan het douchen was. De man dacht zo wat tijd te winnen, maar was de videofunctie van z’n laptop vergeten uit te schakelen.

Multitasken kan soms gruwelijk verkeerd gaan, daar kan een Spaans gemeenteraardslid over meepraten. Bernardo Murillo logde deze week om 8 uur ’s ochtends in met zo’n zes andere raadsleden om de maatregelen rond het coronavirus in Torrelavega - een gemeente in het noorden van Spanje - te bespreken. De zitting werd ook voor journalisten en inwoners beschikbaar gemaakt, zodat iedereen kon volgen.

Aangedampt glas

De vergadering duurde erg lang, en toen de zitting tot voorbij de middag liep, vreesde Murillo dat hij niet meer op tijd op zijn job als zweminstructeur zou raken. Bovendien moest hij die ochtend ook nog voor zijn dochter zorgen. Om wat tijd te winnen besloot de man alvast al te douchen tijdens de vergadering. Murillo had het venster geminimaliseerd en dacht dat hij daardoor ook de videofunctie had uitgeschakeld. Niets was minder waar: op de beelden was te zien hoe hij - achter een aangedampt glas, weliswaar - stond te douchen. Telefoontjes van zijn collega-raadsleden hoorde de man niet.

Toen Murillo uit de douche stapte, maakten z’n collega’s hem duidelijk wat er gebeurd was - “Zeg iets tegen hem”, was te horen op de stream. Uiteindelijk sloot de burgemeester de vergadering af.

Bernardo Murillo verontschuldigde zich, maar benadrukte dat het om een ongeluk ging, veroorzaakt door “een gebrek aan technische kennis”. Niet dat het raadslid zich ernstig schaamt om het incident. “In mijn job als zweminstructeur heb ik de helft van mijn leven halfnaakt doorgebracht. Ik heb me nooit geschaamd om mijn naaktheid.”