Ex VRT-topman Paul Lembrechts wordt CEO van modegroep FNG

Paul Lembrechts, de voormalige topman van de VRT, wordt CEO ad interim van modegroep FNG. Het bedrijf - moeder van onder andere Brantano, Etam en Fred and Ginger - verkeert al een tijdje in zwaar weer en kondigde een grote herstructurering aan. Lembrechts moet FNG weer op de rails krijgen. De oprichters van FNG verlaten het bedrijf.

47 winkels dicht, 287 jobs op de helling. FNG, het modebedrijf van Dieter Penninckx, gaat het laatste jaar door een diep dal. De firma eiste bescherming tegen schuldeisers en intussen wordt duidelijk dat het management een aantal fouten gemaakt heeft. Een te agressieve overnamestrategie breekt het bedrijf nu zuur op - ook door de impact van corona.

Een oplossing drong zich op, en die komt er nu in de vorm van een nieuw management. Dieter Penninckx was al een tijdje uit beeld verdwenen, nu vertrekken ook Anja Maes, Manu Bracke en Yves Pollé. Zij worden vervangen door Paul Lembrechts, Richard Turk en Nathasja Van Bael. Lembrechts wordt ook CEO ad interim, zo meldt FNG in een persbericht. “Met de aanstelling van Paul Lembrechts als CEO a.i. wordt verder gewerkt aan de redding en het herstel van de groep. De volledige directieraad wordt daarmee vervangen. De uitgebreide ervaring van Paul Lembrechts in diverse sectoren zal de nodige ondersteuning geven aan het management om de groep door deze overgangsperiode te leiden. Richard Turk is Managing Director van FNG Nederland. Nathasja Van Bael is de CFO van de groep. De samenstelling van de raden van bestuur van de groepsvennootschappen wordt eveneens aangepast in de komende dagen.”

Volledige transparantie

Er heerste ook grote onduidelijkheid over een reeks financiële constructies. Die zegt FNG te willen ophelderen. “FNG NV benadrukt dat het streeft naar volledige transparantie omtrent het verleden. In het jaarverslag 2019 zal de informatie waarover de groep beschikt bekend worden gemaakt. Daarnaast stelt de groep bijkomende handelingen om verdere duidelijkheid te scheppen omtrent een aantal complexe en internationale transacties en structuren waarvan de onderliggende stukken ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn of de economische rationale onduidelijk is. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal FNG NV niet nalaten om alle nodige verdere stappen te zetten om maximaal de belangen van de groep te verdedigen.”

“De aanstelling van Lembrechts heeft als doel de sociale dialoog in alle rust en kalmte te laten plaatsvinden,” voegt woordvoerder Gunther De Backer daaraan toe, “zodat de hele groep zich achter hetzelfde project kan scharen.”

De vakbonden bij FNG hadden enkele dagen geleden aan de ondernemingsrechtbank van Mechelen gevraagd om externe bewindvoerders aan te stellen, omdat het vertrouwen in de directie volledig zoek was. Komende woensdag doet de rechtbank uitspraak over die vraag en bij uitbreiding over de aanvraag tot bescherming tegen schuldeisers voor drie vennootschappen: FNG International, Brantano en Market Retail Belgium.

Paul Lembrechts werd begin dit jaar bij de VRT aan de kant geschoven na een aanslepend conflict met één van zijn directeurs.