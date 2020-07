Brandweer redt man na brand in Brussels kraakpand

Brussel - De brandweer van Brussel heeft zaterdagochtend een man gered die zich op een balkon van een brandend gebouw in de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem bevond. Het ging om een kraakpand waar een brand woedde.

De uitslaande brand bevond zich aan de achterzijde van het gebouw op de tweede verdieping. Aan de voorzijde was er sterke rookontwikkeling. Twee personen die zich in het gebouw bevonden, hadden zich al in veiligheid gebracht, maar een derde persoon moest door de brandweer met een luchtladder van het balkon van het tweede verdiep geplukt worden.

“De geredde persoon werd onderzocht door de aanwezige mugarts en ter plaatse verzorgd”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De tweede verdieping van het gebouw is volledig uitgebrand. De oorzaak is waarschijnlijk accidenteel. Aangezien het om een verlaten gebouw ging, waren de nutsvoorzieningen reeds afgesloten. “Wederom stelt zich de problematiek van de beveiliging en het ontzeggen van toegang tot verlaten en gekraakte gebouwen. Gelukkig is het deze keer goed afgelopen”, stelt Derieuw.

Er kwamen 24 brandweermannen -en vrouwen ter plaatse met de inzet van twee autoladders, twee autopompen, twee ziekenwagens, een commandovoertuig, een ontsmettingsvoertuig en de mug. De politie van de zone Brussel West had een veiligheidszone ingesteld om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Het laatste voertuig verliet de plaats van het incident omstreeks 6.30 uur.