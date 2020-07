Nieuwe beschuldiging tegen Ghislaine Maxwell: “Zij heeft mij meermaals verkracht, ze is even erg als Jeffrey Epstein”

Daags nadat Ghislaine Maxwell gearresteerd werd, is er een nieuwe - anonieme - getuigenis tegen de vrouw. “Ze heeft mij zeker 20 keer verkracht, ze is even erg als Jeffrey Epstein.” Het zou de eerste keer zijn dat Maxwell ook van verkrachting beschuldigd wordt.

Het verhaal rond het misbruik door miljardair Jeffrey Epstein komt opnieuw in een stoormversnelling terecht. Het Amerikaanse gerecht liet deze week Ghislaine Maxwell arresteren. De vrouw wordt ervan verdacht minderjarigen te ronselen die daarna verkracht werden door Epstein - en mogelijk een reeks machtige vrienden van hem.

Tot nu wordt Maxwell enkel in verband gebracht met het opzetten en onderhouden van dat netwerk, maar gisteren getuigde op het Amerikaanse Fox News plots een vrouw die de vriendin van Epstein beschuldigt van verkrachting. Ze was 14 toen het misbruik begon, zegt ze. “Maxwell heeft me tientallen keren verkracht. Ze ging naar binnen met haar vingers en met seksspeeltjes, bedoeld om me te doen wennen. Epstein hield er niet van als meisjes na het misbruik nog bloedden.” Volgens de vrouw duurde het misbruik tot ze 16 was.

Pistool

De beschuldigingen aan het adres van Maxwell én Epstein zijn bijzonder zwaar. “Omdat ik het uiteindelijk aan mijn grootouders verteld had, werd ik nog een laatste keer verkracht door Epstein en enkele anderen. Daar was ook Maxwell bij. Ik was gedrogeerd en nadien dumpte een chauffeur van Epstein me bij mijn grootouders. De bestuurder bedreigde me met een pistool en zei me dat ik het de volgende keer niet zou overleven.”

De vrouw raakte zwanger van Epstein - “Nooit had ik betrekkingen met iemand anders gehad” - en moest ook abortus plegen, vertelt ze. “Dat ik mijn kind moest vermoorden heeft mij en mijn familie zwaar geraakt.” Intussen heeft ze ook een klacht ingediend tegen de miljardair.

Duurste merken

Het verhaal van de vrouw volgt het patroon dat wel vaker terugkeert. Maxwell beloofde haar een carrière als model in 1991 en pikte haar op van school en bij haar grootouders om te gaan shoppen. Ze kreeg een biepertje mee en mocht winkelen bij de duurste merken. “Maar al snel sloeg dat dus om in het misbruik”, vertelt ze. “Maxwell was er niet altijd bij, maar als dat wel het geval was legde ze me uit wat ik moest doen om Epstein tevreden te houden. Als een soort coach.”

De anonieme getuige liet ook weten aan Fox dat ze bereid is haar verhaal te doen tijdens een proces tegen Maxwell. “Ze is een boosaardig persoon. Ik denk niet dat Epstein zoveel kwaad had kunnen doen zonder haar. Zij heeft hem enorm geholpen in de opbouw van zijn netwerk.”