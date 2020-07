Brengt overleg aan zee raad? ‘Drie koningen’ praten met Conner Rousseau over regering

Na de strubbelingen rond de abortuswet eerder deze week, zijn Georges-Louis Bouchez, Joachim Coens en Egbert Lachaert opnieuw aan zet in hun poging om een nieuwe federale regering te smeden. Afspraak vanochtend in Nieuwpoort, waar ze met SP.A-voorzitter Conner Rousseau zijn nota overlopen, meldt VRT.

De drie partijvoorzitters van CD&V, Open Vld en MR trekken vandaag naar de Kust om het daar met Conner Rousseau te hebben over een nieuwe regering. De ‘drie koningen’ proberen een (nipte) meerderheid te vormen met N-VA, CDH en SP.A. De voorzitter van die laatste partij legde deze week enkele inhoudelijke punten op tafel in een nota. En die worden vandaag besproken. Het gaat onder meer om extra investeringen in de gezondheidszorg en meer belastingen op vermogenswinsten van grote bedrijven.

LEES OOK. Georges-Louis Bouchez, ongeleid projectiel of meester-tacticus? “Hij lapt alle regels van het politieke spel aan zijn laars” (+)