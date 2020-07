Gent - In Gent is zaterdagochtend rond 5 uur iemand neergestoken in de Kongostraat. Het parket bevestigt de feiten. Er is sprake van twee mannelijke verdachten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws werd een man aangevallen aan zijn woning. Het slachtoffer zou naar het ziekenhuis gebracht zijn. De politie is ter plaatse voor een sporen- en buurtonderzoek.

(Later meer)