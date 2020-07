Antwerp boekt kleine zege tegen Duitse vijfdeklasser

Antwerp speelde zaterdagvoormiddag zijn tweede oefenpot van het seizoen. Het klopte amateurclub BW Lohne met het kleinste verschil: 1-0.

Afsluiter van de oefenstage in Marienfeld: een oefenmatch tegen de Duitse vijfdeklasser Blau Weiss Lohne. Ivan Leko koos voor een sterke basiself, waarin Mbokani voorin steun kreeg van Refaelov en Miyoshi. Die laatste zorgde voor het eerste gevaar, zijn schot werd over getikt door de keeper. Buta, die zich weer offensief kon uitleven, schoot in het zijnet. En De Sart versierde een penalty, maar gaf vervolgens eerlijk toe dat het om een duik ging. Voor de eerste goal was het wachten op de prima aanval opgezet door Batubinsika. Hij stuurde Refaelov diep en die legde terug op Rodrigues, die binnen vlamde.

Na rust elf nieuwe namen, waaronder beloften Diaby en Bruni, die samen met Niangadou opnieuw op en af kwamen vanuit Antwerpen. Bruni probeerde het met een schotje, maar zonder gevaar. Ook Mendy mikte te zacht op de keeper, Bolingi trapte dan weer een goeie kans van dichtbij over. Dat was het zowat qua kansen, het bleef daardoor bij een kleine 1-0-zege. Haroun, Juklerod, Benson en Louis Verstraete kwamen door hun lichte zorgen niet in actie, Lausberg en Lathouwers evenmin. Om 14 uur keert Antwerp met de bus terug naar de Bosuil.

Opstelling: Butez; Batubinsika, Pius, De Laet; Buta, De Sart, B. Verstraete, Rodrigues; Refaelov, Miyoshi, Mbokani

Na rust: Matijas; Seck, Avadongo, Niangadou, Diaby; Quirynen, Boya, Hongla (75’ Niangadou), Bruni; Mendy, Coopman, Bolingi

Doelpunt: 25’ Rodrigues 1-0