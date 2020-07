Experten misnoegd nu dansen op trouwfeest toegelaten wordt: “Moet je vooral doen als je opflakkering van het virus wil”

De virologen van de expertengroep GEES zijn niet te spreken over de toelating voor dansen op trouwfeesten. “Dit moet je vooral doen als je opnieuw een opflakkering van het virus wil”, zegt Erika Vlieghe aan VRT NWS.

Wie komende maanden plant te trouwen, sleept zich van Veiligheidsraad naar Veiligheidsraad op zoek naar nieuws. Op zoek naar een toelating voor iets wat op een huwelijk lijkt. Telkens werden de regels een béétje versoepeld, maar één aspect bleef verboden: dansen. Tot gisteren het crisiscentrum plots zei dat het toch mocht. Zolang je maar op anderhalve meter blijft of danst met de mensen uit je bubbel. “Oef” voor veel koppels en nog meer wedding planners en uitbaters van feestzalen.

Nu blijkt dat de experten hélemaal niet opgezet zijn met die toelating. Professor Erika Vlieghe, voorzitter van de exitgroep GEES, is ontstemd. Volgens Vlieghe is dit niet doorgesproken. “Dit zet de poort open naar trouwfeesten in oude stijl en dat is nu gevaarlijk”, zegt Vlieghe aan VRT NWS. “Ons advies was duidelijk om dit niet te doen. Dit hadden we niet voor ogen toen we een opening maakten om feesten mogelijk te maken.”

Vlieghe legt uit hoe mensen op zo’n trouwfeest dichter bij elkaar gaan staan, sneller ademen, roepen om boven de muziek uit te komen en meezingen... “Het is niet zonder reden dat we in de cultuursector zoveel regels hebben opgesteld om het veilig te laten verlopen. Nu zouden we in de privésfeer dat allemaal wel toelaten? Dat begrijp ik niet.”

Erika Vlieghe schetst de risico’s nog eens: “Als één iemand besmet is zonder het te weten, kan dit tot een superspreading event worden. Als je de epidemie snel weer op gang wil trekken, moet je dit vooral doen.”