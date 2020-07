Steenrijke vastgoedmagnaat ‘Hushpuppi’ pronkt met privéjets en dure auto’s op Instagram: politie ontmaskert hem als meesteroplichter

De 2,4 miljoen volgers van het Instagramaccount Hushpuppi zijn een illusie armer. De man die er pronkt met een decadente levensstijl - lees: Rolls Royces, Fendi-kledij en vluchten met privéjets - is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht honderden miljoenen euro’s witgewassen te hebben in grote oplichtingszaken. Ook een Engelse voetbalclub hadden Hushpuppi en de bende rond hem in het vizier.

Het was al een tijdje wat stiller rond het Instagramaccount van de flamboyante Hushpuppi - echte naam Ramon Olorunwa Abbas. De laatste post van de Nigeriaan - zelfverklaard vastgoedmakelaar - dateert al van begin juni. Klassieke Hushpuppi-post: een foto van een Rolls Royce met een bijschrift waarin hij zijn rijkdom en God bezingt. Scroll door z’n account en je ziet enkel luxe. Luxueuze auto’s, luxueuze kledij, luxueuze privéjets… Hushpuppi laat het breed hangen en is daar fier op. In de achtergrond zien we Dubai en Parijs, op zijn stories is te zien hoe hij beloftevolle voetballers uit de Premier League - denk aan Chelsea-spits Tammy Ambraham - een bezoekje brengt en gesigneerde shirts cadeau krijgt. Bij één van die Rolls Royces prijkt ook de hashtag #allmine, wat zoveel betekent als ‘helemaal van mij’.

Dat laatste blijkt toch niet helemaal te kloppen nu Abbas is opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s. Hij werd vorige maand gearresteerd in Dubai en deze week overgebracht naar de States. Momenteel zit hij in de cel in Chicago. Nu blijkt dat Abbas betrokken is bij het oplichten van grote bedrijven, vaak voor miljoenen euro’s. Zo zouden hackers bedrijven gekaapt hebben en valse mails laten versturen met betalingsopdrachten. Het geld kwam op de rekeningen van Abbas en zijn kompanen.

Twee miljoen slachtoffers

De politie van Dubai liet weten dat ze naast Abbas nog 11 anderen hebben opgepakt en daarbij 41 miljoen dollar en 13 luxewagens - met een totale waarde van 6,8 miljoen dollar - in beslag hebben genomen. Op telefoons en computers vonden ze bewijs van meer dan 100.000 frauduleuze bestanden en de adressen van bijna twee miljoen mogelijke slachtoffers.

De beschuldigingen aan het adres van Abbas zijn niet min: hij zou een buitenlandse financiële instelling zo’n 14,9 miljoen dollar hebben afgetroggeld en zou ook geprobeerd hebben een voetbalclub uit de Premier League op te lichten voor zo’n 124 miljoen dollar. Abbas riskeert een celstraf van 20 jaar.