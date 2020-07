Moeskroen wint eerste oefenpot tegen buren uit Dottenijs

Terwijl het nog steeds wachten is op meer nieuws rond de overname van Moeskroen door het Franse Lille, speelden Les Hurlus wel al hun eerste oefenmatch van hun voorbereidingscampagne.

Traditiegetrouw opende Moeskroen die campagne met een wedstrijd tegen buur Dottenijs, dat in tweede provinciale uitkomt. In een leeg Le Cannonier, de wedstrijd werd achter gesloten deuren afgewerkt, won Moeskroen eenvoudig met 4-1. Benjamin Van Durmen, Dimitri Ngoye, Zakaria Atteri en Francis Junior Ze zorgden voor de goals. In de slotminuut kon Dottenijs nog een eerredder scoren. Moeskroen speelde in de tweede helft voornamelijk met jongeren.