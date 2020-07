Cercle Brugge stelt nieuwe trainer voor: “Deze uitdaging komt voor mij echt op het perfecte moment”

Paul Clement is deze voormiddag voorgesteld als nieuwe coach van Cercle Brugge. De 48-jarige gewezen rechterhand van Carlo Ancelotti werkte vooral als assistent in de absolute top, maar wil nu na een paar tegenvallende experimenten bij Cercle bewijzen dat hij het wel kan als hoofdcoach: “Dit voelde meteen goed aan en is Cercle is een perfecte opportuniteit voor mij”, aldus de eerste Engelse coach ooit bij groen-zwart.

Aan het weer moest hij alvast niet wennen. Het was bewolkt en druilerig in Brugge. Een Brits weertje dus maar de setting was perfect voor een man van vele oorlogen in de top, zij het dan als gewaardeerde sergeant. Cercle-voorzitter Vincent Goemaere hield er aan om de opvolger van Bernd Storck voor te stellen in het statige kasteel Lodewijk Van Male, op een boogscheut van zijn woonst. Nadat de top in Monaco geen heil zag in een Belgische trainer, zag het er lang naar uit dat men voor een Duitser zou kiezen maar het prijskaartje speelde ook een rol en dus haalde Clement het. Niet dat hij het voor een vriendenprijsje doet, zeker niet want een trainer die voor Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München werkte, is wel wat gewoon. En ook al lukte het als T1 bij Reading, Derby en Swansea minder goed, de groen-zwarte Clement blijft een man met adelbrieven. De JP-league is de vijfde Europese competitie waarin hij instapt. Waarom hij voor Cercle koos legde hij vanmorgen uit.

Foto: BELGA

“Reading was mijn laatste club, ik vertrok er in december 2018 en sindsdien volgde ik het voetbal vanop afstand. De rust deed mij goed en na vele hectische jaren was het ook het ideale moment om eens de balans te maken, om de goede en minder geslaagde beslissingen te evalueren. Al bij al zat ik weinig stil. Ik schoolde mij bij, las veel en bracht de ontwikkelingen in het moderne voetbal in kaart. Nu vond ik de tijd wel rijp om er weer in te stappen. Er waren meerdere mogelijkheden. Ik kon ook weer assistent worden op hoog niveau maar ik ben ambitieus en vond België en Cercle een heel mooie opportuniteit. Het project spreekt mij geweldig aan: jonge spelers opleiden en beter maken maar intussen ook resultaten neerzetten. En dat we dit kunnen uitbouwen in samenspraak en samenwerking met AS Monaco is natuurlijk ook een troef. Dit komt voor mij echt op het perfecte moment.”

Geduld

Clement moet de komende weken nog het Belgisch voetbal beter leren kennen en kan straks alvast zijn eerste indrukken opdoen in de oefenmatch van zijn nieuwe ploeg tegen Zulte Waregem. Zijn vaste assistent Nigel Gibbs reisde al mee met hem naar Brugge. Eddie Lattimore moet volgen maar met hem is er nog geen akkoord. Ook met huidig interimcoach Andreas Patz moet nog gepraat worden. De ex-spelers Jimmy De Wulf en Wouter Artz die de beloften trainen, tekenden wel een nieuw contract en komen voltijds in dienst. De jeugd moet de levensader worden en ook het verdienmodel. AS Monaco investeerde al veel in Cercle en wil nu na bijna vier jaar aan de kassa beginnen passeren. ROI (return on investment) dus en dat wordt de voornaamste opdracht van Clement, die nu al geduld vraagt. “Ik werkte in het verleden vaak met jongeren en daarom zit ik nu hier maar weet dat dit een proces is en tijd en geduld vergt. Ik wil graag verzorgd en aantrekkelijk voetbal brengen maar ook dat moet groeien.”

Foto: BELGA

De kern staat ook nog lang niet op punt, net als de afgelopen jaren zullen er weer spelers van moederclub AS Monaco moeten ingepast worden. Mogelijk keert ook de populaire rechtsachter Giulian Biancone terug. De Senegalees Kanouté en de Noor Hauge worden in Brugge verwacht voor medische testen en ook Club Brugge-doelman Guillaume Hubert, vorig seizoen al bij Cercle, blijft een optie. Voorlopig is er de Braziliaan Warleson maar er komt nog een volwaardige keeper bij.

CEO Oleg Petrov kon er door corona niet bij zijn maar sprak de aanwezigen vanmorgen wel toe in een videoboodschap. “We hebben grote plannen met Cercle. De afgelopen jaren waren niet goed en het moet beter. Met Clement moet dit zeker lukken. Paul Clement welteverstaan.”

“Ik weet dat er bij de andere club iemand met dezelfde naam als de mijne werkt”, lachte de Clement van Cercle. “Ik zag ook al de eerste grapjes en vind dit wel plezant.”

De nieuwe coach van Cercle ziet zijn verblijf in Brugge ook op langere termijn.”Ik tekende voor drie jaar en wilde altijd deze mooie, historische stad al eens bezoeken. Nu kan dit perfect want ik wil mij hier ook met mijn familie vestigen.”