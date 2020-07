Anderlecht verliest eerste oefenpot tegen Sporting Charleroi, 16-jarige Noor maakt wel indruk

Anderlecht heeft zijn eerste oefenmatch tegen Charleroi verloren. Achter gesloten deuren en zonder pers werd het 0-1 na een lichte penaltyfout van Kompany. De 16-jarige Noor Kristian Arnstadt maakte wel indruk als rechtsback.

Alle RSCA-spelers testten negatief op Covid-19 en dus kon er gewoon geoefend worden tegen Charleroi. In de eerste helft domineerden de Carolo’s en na een lichte fout van Kompany zette Nicholson en strafschop. Na de pauze was paars-wit beter, maar het overwicht kon niet omgezet worden in doelpunten.

Bij Anderlecht kwamen zowat alle spelers in actie. De enige die 90 minuten moesten toekijken waren nieuwe doelman Wellenreuther, Gerkens, Vranjes, Trebel en Vanden Borre. VdB is niet 100 procent en trainde gisteren al individueel.

Luckassen kijkt toe

Een van de opvallendste figuren was de Noor Kristian Arnstadt. Die is nog maar 16 en voetbalt normaal als centrale middenvelder, maar nu mocht hij meedoen als rechtsback. Arnstadt is een speler die vorig seizoen gehaald werd door Frank Arnesen en indruk maakte. Hij traint sinds kort mee met de A-ploeg. Door de coronacrisis zat hij langer vast in Noorwegen en bij zijn terugkeer waren de U21 in verlof. Daarom nam Kompany Arnstadt erbij.

Opvallende toeschouwers wat trouwens Derrick Luckassen. Het ziet er naar uit dat een extra jaar huur van de Nederlandse verdediger zo goed als in orde is.