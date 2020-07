SP.A wil inhoudelijke garanties van de drie koningen vooraleer voort te gaan met Arizona

Of een Arizona-regering er komt of net onmogelijk is, is na de ontmoeting tussen Open VLD, MR, CD&V en SP.A nog altijd niet duidelijk. De Vlaamse socialisten willen eerst inhoudelijke garanties vooraleer ze met de zes partijen - ook met N-VA en CDH - rond de tafel gaan zitten.

Er werden zaterdag in Nieuwpoort toch een aantal oesters gekraakt. Niet omdat het er naar uitziet dat er snel een regering op de been wordt gebracht. Nee, het was de verjaardag van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Samen met zijn zoon en die twee andere koningen - CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorman Georges-Louis Bouchez - ging hij een hapje eten en ingetogen vieren.

Constructief gewerkt, nu toch beetje verjaardag vieren ???? pic.twitter.com/nDcRpLU2S0 — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) July 4, 2020

Daarvoor stond er een ontmoeting gepland met SP.A-voorzitter Conner Rousseau. De liberalen en christen-democraten willen Rousseau ervan overtuigen om met hen én de Vlaams-nationalisten in een regering te stappen zonder zusterpartij PS. De socialisten hapten voorlopig nog niet toe, maar wezen het voorstel ook nog niet af. Ze willen eerst op basis van inhoud kijken of er iets mogelijk is.

Rousseau maakte afgelopen week zelf een nota met voorstellen over aan de informateurs. Het was die nota die hij zaterdag tussen 10.30 uur en 13.30 uur punt per punt toelichtte. SP.A wil onder meer meer koopkracht, lagere facturen, de herinvoering van de pensioenbonus, een verhoging van de laagste uitkeringen, meer geld voor de zorg, praktijktesten en een vermogenswinstbelasting. Ethische dossiers zoals een soepelere abortuswetgeving - waarover CD&V en MR donderdag kletterende ruzie maakten - zouden niet in de SP.A-nota staan.

Hoe het nu verder gaat, is nog niet duidelijk. Rousseau wil van de drie koningen eerst inhoudelijke garanties vooraleer er een volgende stap wordt gezet. Hij wil dat de SP.A-voorstellen in een startnota worden ingeschreven en kunnen dienen als basis voor verdere gesprekken. Pas wanneer die garanties er zijn, kan er eventueel worden gedacht aan een vergadering met de zes partijen.