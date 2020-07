Geen Hazard in selectie Real Madrid: “Ik hoop dat hij einde seizoen haalt”

Real Madrid kan zondag in de belangrijke uitwedstrijd bij Athletic Bilbao op de 34e speeldag in la Liga geen beroep doen op Eden Hazard. De Rode Duivel trainde zaterdag niet mee met de groep en zit niet in de selectie, zo bevestigde Real-coach Zinédine Zidane zaterdag op het persmoment daags voor de wedstrijd.

De Real-coach hoopt dat Hazard zo snel mogelijk terug is, maar bouwt toch voorzichtigheid in want hij wil het “dag per dag” bekijken. “We willen vooral geen risico’s nemen”, bekende de wereldkampioen van 1998. “Eden had de afgelopen dagen hinder. Ik hoop dat het niet al te erg is en dat we hem terug bij ons hebben voor het einde van het seizoen.”

Hazard ondervindt terug hinder aan de enkel waaraan hij eerder dit seizoen geopereerd werd. In de wedstrijd tegen Espanyol van vorig weekend kreeg hij meerdere tikken tegen die enkel, waarna hij het midweekduel tegen Getafe liet schieten. Vrijdag trainde hij plots terug met de groep mee in Valdebebas, om vervolgens de groepstraining van zaterdag te laten schieten. “We weten dat hij een stevige trap heeft moeten incasseren tegen Espanyol en daardoor kan hij momenteel niet spelen. Natuurlijk is Eden niet tevreden. Hij is bezig aan zijn eerste jaar hier in Madrid en hij wil zich tonen en de ploeg helpen. Een speler die zich niet kan tonen op het veld: voor mij persoonlijk is dat het ergste dat er bestaat.”

Hij mist zo zijn 25e wedstrijd van het seizoen, op een totaal van 46 wedstrijden. “Alles wat hij wil, is speelklaar zijn. Als hij niet honderd procent is, vormt dat een probleem voor de ploeg. Wij willen op de eerste plaats dat hij opnieuw helemaal fit geraakt en we dit alles achter ons kunnen laten.”