Zweedse wintertransfer voor KV Mechelen

Na de eerste zomeraankopen heeft KV Mechelen nu ook al zijn eerste wintertransfer afgerond. De Zweed Victor Wernersson komt in januari transfervrij over van IFK Göteborg.

Wernersson is een 24-jarige linksback met 62 wedstrijden in de Zweedse eerste klasse op de teller. In de voorbije twee seizoenen speelde hij zo goed elke wedstrijd voor Göteborg en was hij goed voor twee doelpunten en negen assists. Wernersson staat bekend als een erg offensief ingestelde flankverdediger, met zijn snelheid en zijn uithoudingsvermogen als voornaamste wapens. Bij KV Mechelen moet Wernersson vanaf januari de concurrentie aangaan met Lucas Bijker op links. In de eerste competitiehelft rekent KV op jeugdproducten Alec Van Hoorenbeeck (21) en Dylan Dassy (17) als doublures voor Bijker.