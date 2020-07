Westelijk deel van Mongolië in quarantaine, mogelijk door eten van marmottenvlees

Het westelijke deel van Mongolië is in quarantaine geplaatst omdat er twee mensen besmet zijn geraakt met de builenpest. Mogelijk hebben ze de besmettelijke infectieziekte opgelopen door het eten van het vlees van een marmot.

Uitgebreide tests in een laboratorium hebben aangetoond dat er twee mensen in de regio van de stad Khovd, vlakbij de Russische grens, ziek zijn geworden. Het zou gaan om een man 27 jaar en een vrouw. Beiden werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De toestand van de man zou kritiek zijn.

Auto’s niet toegelaten

Het nationale onderzoekscentrum voor zoönosen in Mongolië (NCZD) heeft 146 mensen, die mogelijk contact hebben gehad met de twee zieken, onderzocht of ze besmet raakten met de builenpest.

Zoönosen? Dat zijn ziekten of infecties die overdraagbaar zijn van gewervelde dieren op mensen.

Ook 504 andere mensen worden nauwlettend in het oog gehouden omdat ze indirect met de twee patiënten in contact zijn gekomen. De uitslag van die onderzoeken is nog niet bekend.

Het NCZD wil geen risico’s nemen en heeft nu geadviseerd om de regio rondom Khovd in quarantaine te plaatsen. Auto’s worden nu niet meer toegelaten in het gebied.

De builenpest wordt veroorzaakt door een bacterie, die op vlooien zit. En die vlooien toeven graag in de pels van marmotten. De patiënten zouden ziek zijn geworden nadat ze marmottenvlees hadden gegeten.

Bij de builenpest ontstaan er pijnlijke bulten op de huid.

Zonder behandeling dringt de bacterie in de helft van de gevallen door in de bloedbaan. Zo ontstaat een dodelijke bloedvergiftiging. Wie niet behandeld wordt, sterft binnen de 24 uur.

De ziekte is in Europa en Australië volledig uitgeroeid, maar de rest van de wereld is er nog niet vanaf. Tussen 2000 en 2009 zijn er bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 21.725 meldingen binnen gekomen van pest, waarvan builen- en longpest de meest bekende vormen zijn.