Levende legende: Buffon is met 648 wedstrijden recordhouder in Serie A

Gianluigi Buffon stond zaterdagavond in de basis bij Juventus in het competitieduel tegen Torino. Met 648 wedstrijden in de Serie A op de teller is de 42-jarige doelman voortaan alleen recordhouder, nadat hij in december de al even legendarische Paolo Maldini (647 Serie A-matchen) evenaarde.

Buffon had zelfs nog meer wedstrijden in de Serie A kunnen hebben, want de doelman vertoefde vorig seizoen een jaar bij PSG in de Franse Ligue 1 en zakte met Juventus in 2006 naar de Serie B na het Calciopolischandaal.

In totaal speelde Buffon tot dusver 1.090 wedstrijden als prof, alle competities en zijn 175 caps bij de nationale ploeg meegerekend.

Dit seizoen is Buffon de tweede doelman bij Juventus, achter Wojciech Szczesny. Tegen Torino zit de Pool echter op de bank.

Behalve Buffon en Maldini hebben enkel Francesco Totti (619) en Javier Zanetti (615) meer dan 600 wedstrijden gespeeld in de Serie A.