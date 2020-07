“Master bedroom” mag niet meer vanwege seksisme en slavernij

De term master bedroom moet in de ban. Dat vinden tientallen makelaars in Engeland die de aanduiding voor de hoofdslaapkamer niet langer willen bezigen vanwege de toespelingen die het zou hebben op seksisme en slavernij.

Meerdere makelaars in Londen en in het zuiden van Engeland schrappen de term om jongere, sociaal bewuste kopers aan te spreken. In plaats van master zullen ze de kamer voortaan aanprijzen als “primaire” of “belangrijkste” slaapkamer, meldde The Times.

“De verandering vloeit voort uit de politieke correctheid en een verandering bij de huizenzoekers in Londen”, zegt een makelaar die de master bedroom in zijn huizenbestand al heeft omgedoopt. “Het gaat om kopers van begin twintig tot midden veertig die van over de hele wereld komen. Ze zijn vaak erg ruimdenkend en vinden elke vorm van racisme of seksisme zeer beledigend”, typeert hij zijn klanten.

Het idee om de term in de ban te doen is overgewaaid uit Amerika waar zanger John Legend makelaars op de vingers tikte, omdat ze de term ’master’ nog steeds gebruikten.

David Westgate van makelaarsketen Andrews in Bristol, met 50 kantoren, vertelt dat de Black Lives Matter-beweging zijn bedrijf “bewuster” heeft gemaakt van hun gedrag en dat hij “ervoor wil zorgen dat mensen met respect worden behandeld”.

Neutrale en niet-aanstootgevende kamernaam

Ook tientallen andere makelaars zijn van mening dat geen enkele koper zich beledigd zou hoeven te voelen als er gekozen zou worden voor een “neutrale” en “niet-aanstootgevende” kamernaam. Of door bijvoorbeeld niet te spreken ’zijn’ en ’haar’ badkamer terwijl er ook een stel met hetzelfde geslacht bij de groep potentiële kopers kan zitten.

Edward Heaton, van makelaarsbureau Heaton and Partners, is tegen de ommezwaai en noemt het schrappen van de term master “belachelijk”. “Er wordt nu van ons verwacht dat we onze geschiedenis en ons erfgoed negeren om een luidruchtige minderheid te kalmeren.”

De landelijke vereniging van makelaars in Engeland heeft zich tot nog toe onthouden van commentaar op de naamswijziging van de master bedroom