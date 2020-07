OVERZICHT OEFENWEDSTRIJDEN. Standard wint van Kortrijk, gelijkspel tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge

Zaterdag zijn de eerste oefenwedstrijden voor de Jupiler Pro League afgewerkt. Hieronder het volledige overzicht.

Berahino zet scheve situatie recht tegen Cercle Brugge en geeft zijn visitekaartje af

Cercle Brugge en Zulte Waregem hebben zaterdagnamiddag 2-2 gelijkgespeeld in hun eerste oefenduel van het nieuwe voetbalseizoen.

Na zijn voorstelling in Brugge mocht de nieuwe Cercle-coach Paul Clement nog een hapje eten met het bestuur van de vereniging en werd dan door algemeen coördinator Marc Vanmaele naar Waregem gereden waar hij zijn nieuwe ploeg vanuit de logezitjes van de Zuidercorner voor het eerst aan het werk zag. Lang wachten op een doelpunt moest de gewezen assistent van Carlo Ancelotti niet doen. Al na 1 minuut scoorde gelegenheidsspits Tibo Somers. Onder aanvoering van de Duitser Andreas Patz, de ex-assistent van Bernd Storck, was Cercle de betere ploeg tegen een tam Essevee dat moeilijk zijn draai vond. Precies alsof men nog altijd niet bekomen was van de 7-0 nederlaag in de laatste match voor corona tegen Anderlecht. Op aangeven van Hotic kon de Fransman Hoggas de voorsprong van Cercle op het halfuur zelfs verdubbelen.

Na de rust zette Francky Dury elf andere namen op het veld. Bij Cercle wisselden enkel de keepers, Warleson maakte plaats voor Goblet. De kleine doelman, die vorig seizoen door Storck snel naar de B-kern werd verwezen, sleurt duidelijk wat overgewicht mee. Dat Zulte Waregem snel kon milderen was wel zijn fout niet, tegen de mooie plaatsbal van Berahino had geen enkele keeper verhaal gehad. De spits uit Burundi viel prima in en scoorde op het uur ook de gelijkmaker. Cercle had dan net op het uur 10 jonkies waaronder ook Artuur Zutterman, een tester van Standard, ingebracht. Ze werden fel op eigen helft ingedrukt maar tot doelpunten kwam het niet meer.

Tot conclusies evenmin. Daar is het nog te vroeg voor want het is duidelijk dat beide ploegen nog behoorlijk wat wijzigingen zullen ondergaan alvorens het echte werk zal starten. Dat Berahino die men graag zou verzilveren aan de Gaverbeek, twee keer scoorde, speelt wel in de kaart van de Waregemse leiding. Dat zowel Marcq als de jonge De Ruyver gekwetst het veld moesten verlaten, werd op minder applaus onthaald. Voor Cercle was dit slechts een voorsmaakje, daar begint de echte voorbereiding pas maandag als Paul Clement voor het eerst de training zal leiden.

Zulte Waregem eerste helft: Bossut, Coopman, Humphreys, Deschacht, Kainourgios, Govea, Sissako, Schamp, Bruno, Vossen, De Smet

Zulte Waregem tweede helft: Bansen, Opera, De Ruyver, Pletinckx, Thiel, Seck, Marcq (54’ Sylla), Van Hecke, Srarfi, Berahino, Soisalo

Cercle eerste helft: Warleson (46’ Goblet), Decostere, Ueda, Taravel, Corryn,Omolo, Vanhoutte, Hoggas, Hotic, Somers, Velkovski

Cercle na 60 minuten: Goblet , Zutterman, Suffys, Cassaert, Lucker, Deuro, Sampers, Dekuyper, Koshi, Mbenza, Ackx

Doelpunten: 1’ Somers 0-1, 34’ Hoggas 0-2, 49’ Berahino 1-2, 63’ Berahino 2-2

Soisala bij Zulte Waregem - Cercle Brugge. Foto: BELGA

Standard - Kortrijk 3-2

Standard versloeg Kortrijk met 3-2 (rust 1-0). Felipe Avenatti (35e) opende de score. William Balikwisha (52e) en Abdoul Fessai Tapsoba (73e) maakten er 3-0 van. In de slotfase scoorde Christophe Lepoint (77e en 89e) twee keer voor Kortrijk.

Varsenare - KV Oostende 0-7

De eerste voetbalwedstrijd in België sinds de coronacrisis bracht geen verrassing: KVO klopte amateurclub Varsenare met gemak. Guri, 34’ Shala (2x), Theate, Özkan, Boonen en Bataille stonden op het scorebord.

LEES OOK. Zelfs toeschouwers uit Frankrijk: KV Oostende organiseert eerste match met publiek en dat blijkt een succes

RSC Anderlecht - Sporting Charleroi 0-1

RSC Anderlecht heeft zaterdag een 0-1 nederlaag geleden tegen Charleroi in zijn eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen.

LEES OOK. Anderlecht verliest eerste oefenpot tegen Sporting Charleroi, 16-jarige Noor maakt wel indruk