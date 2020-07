Leicester blijft derde na zege tegen Crystal Palace, assist voor Tielemans

Het Leicester City van Youri Tielemans en Dennis Praet heeft zaterdag een 3-0 overwinning geboekt tegen Crystal Palace en Christian Benteke op de 33e speeldag in de Premier League. Tielemans zorgde voor de assist bij het eerste doelpunt. The Foxes behouden zo hun derde plaats.

Het was wachten tot vier minuten na rust op de openingstreffer, getekend Kelechi Iheanacho. De Nigeriaanse aanvaller duwde een voorzet van Tielemans binnen. Met nog twee rozen maakte Jamie Vardy (77., 90.+4) Crystal Palace duidelijk dat er niets te rapen viel in het King Power Stadium.

Youri Tielemans met het betere maatwerk! 📐😍 pic.twitter.com/5iDYu1ovXS — Play Sports (@playsports) July 4, 2020

Tielemans werd in de 89e minuut naar de kant gehaald. Praet mocht in de 63e minuut invallen. Benteke stond 83 minuten op het veld.

Leicester City, dat de voorgaande drie competitiematchen niet kon winnen, is dankzij de zege nog steeds derde in de stand met 58 punten. Het voelt wel de hete adem van Manchester United (55 ptn) in de nek.

De Red Devils verpletterden Bournemouth zaterdag met 5-2. Chelsea, dat later op de avond (21u) Watford ontvangt, is vijfde met 54 punten. Wolverhampton Wanderers, zesde met 52 punten, speelt om 18u30 gastheer voor Arsenal. Crystal Palace is 13e met 42 punten.

