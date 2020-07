Harde kern Antwerp neemt onverwacht afscheid van mythische tribune 2, mét Bengaals vuurwerk

Zo’n driehonderd supporters zijn deze namiddag onverwachts het stadion van Antwerp binnengedrongen om afscheid te nemen van ‘hun’ tribune 2. De mythische sfeertribune moest na dit voetbalseizoen definitief sluiten, maar door de coronacrisis kregen de fans van de harde kern geen kans meer om dat afscheid in stijl te vieren. Met Bengaals vuur, gezangen en een Last Post probeerden de honderden supporters dat daarstraks goed te maken.

Ook voor voetbalclub Antwerp kwam de hommage als een verrassing. “We hadden een groots afscheid van tribune 2 gepland, dat uiteraard niet kon doorgaan. Maar zo gauw de coronamaatregelen het weer toelaten, gaan we zeker nog een gepaste afscheidsplechtigheid voor dé sfeertribune van de Bosuil organiseren, voor alle fans”, zegt woordvoerder Dimitri Huygen. De club keurt wel de actie van deze namiddag af, vooral omdat enkelingen ook zitbanken losmaakten om als souvenir mee te nemen. “Dit strookt niet met de waarden van de hele rood-witte familie.”

De grote sfeertribune 2 met de karakteristieke centrale boogingang richting veld was de thuisbasis van de spionkop van Antwerp, de plaats waar het rauwe en vurige DNA van stamnummer 1 huisde. De tribune moet dicht om het Antwerpstadion conform te maken voor Europees voetbal. Daarnaast heeft de oudste nog overblijvende tribune van de Bosuil na 97 jaar haar houdbaarheidsdatum bereikt. In de jaren tachtig werd de oorspronkelijke capaciteit van 11.225 plaatsen al noodgedwongen teruggebracht naar iets meer dan de helft. In de jaren negentig moest de tribune meermaals dicht uit veiligheidsoverwegingen. Het gros van de fans van tribune 2 verhuist naar de nieuwe tribune 4 achter de goal.