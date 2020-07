VS kocht groot deel op, maar: “Ook België krijgt dosissen van medicijn om corona te bestrijden”

Wellicht eind juli of begin augustus zal het veelbelovende coronamedicijn remdesivir breder beschikbaar zijn in België. Dat zegt Wim Eeraerts, topman van farmabedrijf Gilead Sciences in België en Luxemburg. “De komende drie maanden zullen we wereldwijd meer dan 500.000 behandelingen beschikbaar stellen. Een groot stuk gaat naar de Verenigde Staten, maar ook Europa en dus België krijgen een deel”, zegt hij.