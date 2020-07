De lange weg naar Arizona: de ‘drie koningen’ zullen diep in buidel moeten tasten

Of er nu een Arizona-regering komt of niet, is na de ontmoeting tussen Open VLD, MR, CD&V en SP.A van gisteren nog altijd niet duidelijk. De Vlaamse socialisten willen eerst inhoudelijke garanties vooraleer ze met de zes partijen – ook met N-VA en CDH – rond de tafel gaan zitten. Voorzitter Conner Rousseau legt de lat inhoudelijk hoog. Of centrumrechtse partijen zoals N-VA en Open VLD erover willen springen om hun droom – een regering zonder PS – te kunnen verwezenlijken, is maar de vraag.