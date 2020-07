Nauwelijks een paar dagen na het huwelijk: een dode bruidegom en meer dan honderd nieuwe coronagevallen

Amper een paar dagen nadat hij eeuwige trouw had beloofd aan zijn geliefde stierf een Indiase bruidegom aan corona. Ook meer dan honderd van zijn gasten, die uitgenodigd waren op het feest, testten nadien positief. De overheid stelt nu een onderzoek in naar wat experts een “superverspreider-evenement” noemen.

De bruidegom, een software-ingenieur die in de buurt van New Delhi woonde, was speciaal teruggekeerd naar zijn thuisstaat om zich voor te bereiden op zijn trouw en vertelde vrienden dat de ceremonie “voor altijd herinnerd” zou worden als een “coronahuwelijk”.

Maar een paar dagen voor de plechtigheid begon de bruidegom te braken en klaagde hij over hoofdpijn, vertelt een familielid aan The New York Times. Onmiddellijk werd de man naar een ziekenhuis in Patna gebracht, in de noordelijke staat Bihar. Maar daar werd hij nooit getest op het coronavirus.

Ziek of niet ziek, vooral zijn ouders wilden de bruiloft laten plaatsvinden, klinkt het nog. Maar een paar dagen nadat de party, met meer dan 300 gasten, was afgelopen, zei Sri Kumar Ravi, de districtsmagistraat in Patna, dat hij een anoniem telefoontje kreeg. De bruidegom was overleden, mogelijk aan Covid-19, en zijn ouders hadden het lichaam gecremeerd.

Volgens The Wire, een Indiase nieuwszender, ontkende de vader van de bruidegom dat zijn zoon vóór de bruiloft ziek was geweest. Maar hij gaf wel toe dat leden van zijn familie, waaronder ook hijzelf, onlangs positief hadden getest.

Bruid test negatief

De bruid, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, testte in ieder geval negatief. Maar de anderen hadden minder geluk. Volgens Ravi testten meer dan 100 andere gasten positief. De ambtenaar, die een onderzoek heeft ingesteld, vergeleek de bruiloft met een “collectieve zelfmoord”.

Want volgens hem zijn er aanwijzingen dat de bruidegom wist dat hij vóór de ceremonie ziek was, maar dat hij er toch mee doorging zonder de aanwezigen in te lichten. Voorlopig is er nog geen enkele genodigde die een klacht heeft ingediend, voegt hij er nog aan toe.

Dat de overheid zwaar tilt aan het feest geeft alles te maken met de coronacijfers, die voor India allesbehalve rooskleurig zijn. Het land heeft van in het begin moeite gehad om het coronavirus in te dijken, ook al was er een lockdown eind maart. Bedrijven sloten. Miljoenen Indiërs reisden van steden terug naar hun dorpen.

Veel van degenen die naar huis terugkeerden, verspreidden het coronavirus naar het platteland, wat leidde tot nieuwe uitbraken in staten zoals Bihar die aanvankelijk gespaard bleven. Intussen telt India meer dan een half miljoen bevestigde infecties en verloren al 18.655 mensen de strijd tegen Covid-19.