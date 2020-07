Burgemeester Lippens: “Mensen denken nogal snel dat ze zomaar alles mogen. In Knokke marcheert dat niet”

Knokke-Heist -

Terwijl overal driftig Leopolds worden aangetast en afgevoerd, blijft eentje fier rechtop staan: Leopold Lippens, al meer dan veertig jaar burgemeester van Knokke-Heist. In die periode heeft de man die zijn volk leerde gruwen van frigoboxtoeristen altijd zijn eigenzinnige zin gedaan. Zoals afgelopen week. Met een nee tegen treinen “die corona exporteren naar de kust”. “We gaan de dingen anders moeten organiseren, want ik ben ervan overtuigd dat we over vijf jaar nog steeds met dat virus zitten.”