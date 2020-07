Voorouder van kip gevonden: “Dit is de Toetanchamon van de vogels”

Sinds dit weekend is in het Natuurhistorisch Museum van Maastricht een uitvergrote 3D-print te zien van de voorloper van wat nu kippen en eenden zijn. Een replica van een uitzonderlijk zeldzaam schedelfossiel, door een verzamelaar gevonden in Eben-Emael. “De collega’s van Cambridge hebben ons diertje al ‘wonderchicken’ gedoopt”, zegt paleontoloog John Jagt.