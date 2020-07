Minister Demir: “Extra rechters voor snellere behandeling beroepsprocedures”

De doorlooptijd van procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt momenteel gemiddeld 15 maanden en dat is veel te lang. Dat zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). Daarom gaat de minister twee extra bestuursrechters aanstellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Door het aantal bestuursrechters uit te breiden van 9 naar 11 willen we de kwaliteit en de snelheid van de uitspraken verhogen en de gemiddelde doorlooptijd met drie maanden inkorten”, aldus Demir.

Grote projecten stoten volgens Demir regelmatig op weerstand bij het aanvragen van een vergunning. “Terecht wordt daarom veel meer dan vroeger aandacht besteed aan goede communicatie en vooroverleg met alle betrokkenen, zowel vanuit de overheid als vanuit de aanvrager. Toch blijven resterende tegenstanders vaak al hun rechten uitputten via onder meer beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die jaarlijks meer dan 1.000 arresten velt met een gemiddelde doorlooptijd van 15 maanden. Door twee extra voltijdse bestuursrechters aan te werven, willen we de doorlooptijd van de dossiers verder verminderen zonder in te boeten aan de kwaliteit van de rechtspraak”, benadrukt Demir.