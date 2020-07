32 mensen gedood door bliksem in India

Tijdens moessonstormen in India zijn minstens 32 mensen gedood door de bliksem in de noordelijke deelstaten Bihar en Uttar Pradesh. Dat hebben ambtenaren en media in die staten gemeld. De slachtoffers waren meestal boeren of daklozen.

Blikseminslagen en stormen komen veel voor in India tijdens het moessonseizoen, dat duurt van juni tot september. Bij dergelijke incidenten in Noord-India zijn tientallen mensen omgekomen in de afgelopen dagen. Vorige week kwamen meer dan 100 mensen om bij blikseminslagen in Bihar en Uttar Pradesh in één dag.