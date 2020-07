Engelsen keren terug naar hun pub voor 8,5 miljoen liter bier, pintje op afstand drinken voorlopig een utopie

Engelsen zijn zaterdag massaal teruggekeerd naar hun vertrouwde pubs die meer dan drie maanden lang gesloten zijn geweest omwille van het coronavirus. Dolle pret, bij het drinken van die eerste pint, zo blijkt uit de beelden. In principe zou dat op één meter afstand moeten van mekaar, maar die regel wordt niet overal gerespecteerd.

Pubeigenaars mogen dan al de prijzen van bier, wijn, cider en sterke dranken fors verhoogd hebben om hun verloren inkomsten te compenseren, daar trekken de Britten zich weinig van aan. Na maanden van niks meer mogen en zich aan de coronaregels te moeten houden, trekken ze eindelijk weer naar hun favoriete pub. Keuze te over. Naar verluidt zouden er zaterdagavond 23.000 etablissementen de deuren openen.

Tappen met mondmasker Foto: EPA-EFE

Gezellige sfeer in Hertford Foto: REUTERS

Onder strikte voorwaarden, dat wel. Zo mogen er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal gasten naar binnen en is livemuziek niet toegestaan. Groepjes uit dezelfde bubbel mogen bij mekaar staan, maar moeten afstand houden van een meter of meer. En dat is, zo blijkt uit de beelden, niet makkelijk. Zeker niet als de drank rijkelijk vloeit.

Britse media schatten dat er zaterdagavond 15 miljoen pints aan bier over de toonbank zullen gaan. Omgerekend gaat het om ongeveer 8,5 miljoen liter bier. Ziekenhuizen zijn voorbereid op straalbezopen cafégangers die later op de avond wellicht op de spoed zullen terechtkomen. Uit voorzorg hebben sommige ziekenhuizen witte tenten opgesteld om patiënten op voldoende afstand van mekaar te kunnen helpen en behandelen.

Aanschuiven voor een pub in Newcastle Foto: AFP

Aanschuiven om 7 uur

Voor sommige pubs stonden er al om 07.00 uur ‘s morgens klanten te wachten tot de deuren opengingen. Wie binnen wilde in The Regal, een bekende keten in Cambridge moest tot een uur aanschuiven. Wie wellicht niet in de rij moest staan, is prins William. Ook hij ging een cider drinken in de Rose & Crown pub in Snettisham, Norfolk. De hertog van Cambridge slaagde er wel in die een meter-regel te respecteren. Of niet helemaal?

Even achterom kijken of de afstand wel oké is? Foto: Photo News

Extra politie in Leicester

Tot slot nog dit: in Leicester is de politie extra waakzaam. Want daar moeten de inwoners opnieuw in lockdown nadat was gebleken dat er een groot aantal besmettingen met het coronavirus waren bijgekomen. Een negenhonderdtal. Om te voorkomen dat de mensen de midden-Engelse stad zouden ontvluchten is er een nooit eerder gezien korps opgetrommeld. “We hebben meer mensen ingezet dan op oudejaarsavond”, zegt een agent in The Daily Mail.