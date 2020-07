No Ciro, no party: Lazio Roma wordt uit titelrace gekegeld door AC Milan

AC Milan heeft op bezoek bij Lazio Roma een 0-3 tik uitgedeeld. De Romeinen, die het zonder topschutter Ciro Immobile moesten rooien, zien daardoor Juventus uitlopen tot zeven punten voorsprong in de Serie A met nog acht speeldagen te gaan.

Alexis Saelemaekers kreeg een basisplaats bij Milan, dat op bezoek bij Lazio Roma geen Ciro Immobile tegen zich kreeg. De spits met 29 doelpunten in evenveel wedstrijden in de Serie A moest een schorsing uitzitten wegens vijf gele kaarten. Lazio kreeg de eerste grote kans na twintig minuten, maar Angel Correa liep over de bal heen. Het doelpunt viel aan de overkant. Hakan Calhanoglu kwam naar binnen en wilde zijn traptechniek etaleren. Een voetje van een Lazio-verdediger deed de bal echter verrassend in doel caprioleren: 0-1.

?? | Hakan Çalhanoglu trapt AC Milan op voorsprong! ??



0??-1?? #LazioMilan ???? pic.twitter.com/SoQA8iXygY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 4, 2020

Op het halfuur leek Zlatan Ibrahimovic op weg naar de 0-2 toen hij een lange voorzet in doel duwde, maar de lange Zweed stond buitenspel. Toen was het momentje van Saelemaekers aangekomen: het Anderlecht-product trapte een voorzet op Stefan Radu. ‘Ibra’ legde aan vanop elf meter, en trapte de 0-2 nipt voorbij de doelman.

Lazio miste zijn prijsbeest vooraan, want verder dan een afstandsschotje af en toe kwam de thuisploeg niet meer voor de rust.

Na de pauze bleef Ibrahimovic op de bank: de Zweed was lichtjes geblesseerd en werd vervangen door Ante Rebic. Lazio probeerde meteen het momentum te keren. Maar toen Lazzari de aansluitingstreffer maakte, stond hij buitenspel en dus ging het feestje niet door. Jordan Lukaku kwam op links voor meer vaart zorgen, maar hij kreeg het deksel op de deus. Rebic mikte immers de 0-3 in. Boeken toe voor de wedstrijd, én voor de titelstrijd in Italië. Lazio werd verder uitgetikt, maar Théo Hernandez miste een niet te missen kans toch.

Het mocht allemaal niet meer baten voor de thuisploeg, die de titel steeds verder ziet wegvliegen in de handen van Juventus. De Oude Dame pakt door dit puntenverlies van Lazio zeven punten voorsprong, met nog negen speeldagen te gaan .