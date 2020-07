Elke week vuurt Dave Peeters ongewone vragen af op een voetballer of trainer. Deze week is Tom Saintfliet, huidig bondscoach van Gambia, aan de beurt. “Iedereen spreekt hier over Bernd Storck. En terecht. Maar ik heb in het buitenland bewezen dat ik over dezelfde kwaliteiten beschik.”