NASA stuurt helikopter naar Mars

Met robotwagentjes rondrijden op Mars doet de NASA al langer. Straks verlegt het Amerikaanse ruimteagentschap zijn grenzen door een experimentele helikopter naar de rode planeet te sturen.

Eind juli is het einelijk zover — als de sterren gunstig staan, tenminste. Dan schiet een nieuwe Mars-missie uit de startblokken. Zoals bij eerdere missies is het de bedoeling om een robotwagentje op de planeet te krijgen, maar deze keer lift een bijzondere gast mee: een kleine helikopter genaamd Ingenuity (Vindingrijkheid). “Dit lijkt heel hard op wat de gebroeders Wright deden, maar dan op een andere planeet”, zo vat NASA-ingenieur MiMi Aung het samen.

Niet overdreven, want voor het eerst zal een toestel vliegen op een andere planeet. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Zo bedraagt de luchtdichtheid op Mars slechts één procent van die op aarde. Dat betekent dat de helikopter veel minder lucht heeft om zich tegen ‘af te duwen’ en dus op te stijgen. De zwaartekracht is er wel lager, maar dan nog is opstijgen op Mars het equivalent van vliegen op een aardse hoogte van 30 kilometer. Geen enkele helikopter heeft ooit zo hoog gevlogen, en zelfs passagiersvliegtuigen vliegen typisch meer dan dubbel zo laag.

Video: NASA

Opvallend zijn ook de kleine dimensies van het helikoptertje. Het technologische hoogstandje is slechts een halve meter hoog en weegt 1,8 kilogram. Voor deze missie is het niet de bedoeling dat Ingenuity veel veldwerk verricht. Het is een experiment om de mogelijkheid van toekomstige vluchten te verkennen. Vanuit de lucht zouden wetenschappers een uniek zicht kunnen krijgen op het Marsoppervlak.

Over een periode van dertig dagen zal de helikopter één of meerdere keren opstijgen. Ingenuity kan maximaal negentig seconden vliegen over een afstand van 300 meter en 4,5 meter hoog. Op zich al een hele prestatie.