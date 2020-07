Donald Trump claimt “overwinning” op coronavirus: “De vlammen zijn gedoofd”

De cijfers over het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus zijn er nog niet onder controle, maar toch claimt de Amerikaanse president Donald Trump dat het virus is overwonnen. Dat zei hij zaterdagavond naar aanleiding van de festiviteiten van Independence Day. In zijn toespraak had hij ook heel wat aandacht voor de protesten die nu al weken in zijn land woedden. “Net zoals we de nazi’s verslagen hebben, zijn we nu radicaal links aan het bestrijden”, zei de president.

Nadat hij eerder al een speech had gehouden aan Mount Rushmore, heeft de Amerikaanse president Donald Trump de Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd in Washington D.C. Op het evenement waren amper mondmaskers te zien, wat critici zorgen baart rond de verspreiding van het coronavirus. Toch maakt Trump zich veel minder zorgen, zo bleek uit de speech die hij hield in de tuin van het Witte Huis. “Onze strategie maakt goede vooruitgang”, klonk het. “We hebben een ongelofelijke overwinning geboekt op deze pest uit China”. Nochtans is het aantal besmettingen in de VS nog altijd niet onder controle. Drie dagen op een rij lag het cijfer boven de 50.000 per dag, zaterdag zakte dat tot 43.742 besmettingen.

Foto: EPA-EFE

Maar volgens Trump is er al veel geleerd over het coronavirus en zijn “de vlammen gedoofd”. De VS hebben volgens de president al zo’n 40 miljoen testen uitgevoerd. In 99 procent van de gevallen was de besmetting “compleet onschadelijk”, vertelde hij voor een publiek dat voor een groot deel bestond uit paramedici die hij voor het feest had uitgenodigd.

Officieel raakten al meer dan 2,8 miljoen Amerikanen besmet met het nieuwe coronavirus, en stierven er zo’n 130.000 aan de infectie, het hoogste aantal ter wereld. Volgens de New York Times stijgt het aantal besmettingen in zeker 39 Amerikaanse staten. In vijf -Alabama, Alaska, Kansas, North Carolina en South Carolina- werden vrijdag nieuwe records opgetekend.

Trump wees zaterdag trouwens opnieuw met een beschuldigende vinger naar China voor de uitbraak van het coronavirus. “China moet volledige verantwoording afleggen”, klonk het.

Protesten

Net als vrijdagavond aan Mount Rushmore had Trump ook zaterdag nog wat te vertellen over de protesten rond Black Lives Matter en tegen het politiegeweld. “We zullen nooit toestaan dat een boze menigte onze standbeelden neerhaalt, onze geschiedenis wist, onze kinderen indoctrineert of onze vrijheid met de voeten treedt.” Hij haalde ook erg zwaar uit naar radicaal links: “Amerikaanse helden hebben de nazi’s verslagen, fascisten onttroond, communisten omvergeworpen en Amerikaanse waarden en principes gered. Ze hebben terroristen achtervolgd naar het einde van de wereld. Momenteel zijn we radicaal links, marxisten, oproerkraaiers en plunderaars aan het verslaan, die in veel gevallen absoluut geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn.”

In mineur

De nationale feestdag werd in veel steden in mineur gevierd. Heel wat festiviteiten werden afgelast door het coronavirus. Ook in Washington D.C. was er wat te doen om de plannen van Trump - vuurwerk en een groot tuinfeest. De burgemeester, Muriel Bowser, had laten weten dat zo’n feest tegen de richtlijnen van het gezondheidsagentschap was

Foto: AP

Foto: Photo News